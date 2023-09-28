Трошечкин: «Не очень серьезно воспринимаю 2DROTS. Им не нужно идти в профессионалы»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России между 2DROTS и «Химками».

«Не очень слежу за 2DROTS. По идее «Химки» должны выигрывать. Но, опять же, смотря какой состав, какие задачи у «Химок» на эту игру. Не очень серьезно воспринимаю 2DROTS. Они играют в Медиалиге, это их ниша.

Дошли до команд ФНЛ? Вообще молодцы, красавцы. У них много ребят, которые раньше играли в профессионалах, просто приняли решение закончить и уйти в Медиалигу. Это немного другой вид, мне кажется, что им не нужно идти в профессионалы. Если «Химки» будут в оптимальном составе, то, конечно, у 2DROTS мало шансов», — сказал Трошечкин «СЭ».

Матч 2DROTS — «Химки» состоится в четверг, 28 сентября на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени.