Дьяков не верит в победу 2DROTS над «Химками»

Экс-футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что «Химки» в кубковом матче против медиакоманды 2DROTS обязаны победить.

«Не знаю, что ждать от этой игры. Важный фактор — в каком составе выйдут «Химки», в основном или нет. Но то, что тренерский штаб и игроки «Химок» начинают говорить, что 2DROTS — сильная команда, таким образом какую-то почву подготавливают на случай поражения. Естественно, нельзя недооценивать соперника. Команда, которая борется за выход в Премьер-Лигу, которая несколько месяцев назад играла в Премьер-Лиге, обязана обыгрывать полупрофессиональные команды. Да, сейчас команды в MFL уровня 2DROTS близки к профессиональному уровню, но это все равно еще не официальная профессиональная команда. Удивлюсь ли, если 2DROTS пройдут дальше? Для меня, кончено, будет удивлением. Пацаны — красавцы, прошли уже много раундов. Стоит похвалить их только за это», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Матч 2DROTS — «Химки» состоится в четверг, 28 сентября на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени.