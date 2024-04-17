Жеребьевка 1/2 финала Пути регионов Кубка России: «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Ростов» — «Балтика»
17 апреля состоялась жеребьевка второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Ростов» дома сыграет с «Балтикой», а «Динамо» примет «Спартак». Хозяевами матчей являются клубы-победители первого этапа 1/2 финала Пути регионов.
В финале Пути РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Первый матч состоится в Москве на «ВЭБ Арене».
В жеребьевке нижней сетки принимали участие четыре клуба — два победителя первого этапа 1/2 финала Пути регионов и две команды, проигравшие в полуфиналах Пути РПЛ.
Матчи второго раунда полуфинала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.
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