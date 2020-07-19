На 21-й минуте полуфинального матча Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота красно-белых. Судья не увидел, что Илья Гапонов в единоборстве с Сердаром Азмуном ударил соперника по ноге.

Это заметили видеоассистенты Евгений Турбин и Андрей Болотенков. Они вмешались в действия судьи и предложили ему посмотреть видеозапись. Иванов очень быстро изменил свое решение и назначил 11-метровый удар.

Ранее в первом тайме в площади ворот «Зенита» упали Юрий Жирков и Александр Соболев. Рефери поступил правильно, не указав на 11-метровую отметку. Оба соперника вели борьбу с использованием рук, в той ситуации следовало продолжить игру. (Александр Бобров)