Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» — «Спартак»: за что назначен пенальти в ворота гостей?

19:13
«Зенит» — «Спартак»: за что назначен пенальти в ворота гостей? «Зенит» — «Спартак»: за что назначен пенальти в ворота гостей?
«Зенит» — «Спартак»: за что назначен пенальти в ворота гостей?
Теги:

На 21-й минуте полуфинального матча Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота красно-белых. Судья не увидел, что Илья Гапонов в единоборстве с Сердаром Азмуном ударил соперника по ноге.

Это заметили видеоассистенты Евгений Турбин и Андрей Болотенков. Они вмешались в действия судьи и предложили ему посмотреть видеозапись. Иванов очень быстро изменил свое решение и назначил 11-метровый удар.

Ранее в первом тайме в площади ворот «Зенита» упали Юрий Жирков и Александр Соболев. Рефери поступил правильно, не указав на 11-метровую отметку. Оба соперника вели борьбу с использованием рук, в той ситуации следовало продолжить игру. (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

Опрос

проголосовало: 22795
Все опросы
Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
35
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир