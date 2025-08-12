«Зенит» и «Рубин» сыграют в матче группового этапа Кубка России

«Зенит» и «Рубин» сыграют в матче 2-го тура тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и казанцев. Основные события и результат игры «Зенит» — «Рубин» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

12 августа, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 30 сентября. Клубы выступают в группе В, в 1-м туре «Зенит» победил «Ахмат» (2:1), а «Рубин» обыграл «Оренбург» (2:0).