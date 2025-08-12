«Акрон» — ЦСКА: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Акрон» и ЦСКА сыграют в матче группового этапа Кубка России
«Акрон» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра состоится на «Самара Арене», начало — в 16.15 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Ключевые события и результат игры «Акрон» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.
Вторая встреча клубов в групповом этапе состоится 21 октября. Команды выступают в группе D, в 1-м туре «Акрон» победил «Балтику» со счетом 2:1, а ЦСКА — «Локомотив» (2:1).
Новости