«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграют в матче Кубка России

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и махачкалинцев. Основные события и результат игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

12 августа, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Вторая встреча клубов в групповом этапе состоится 21 октября. В 1-м туре «Спартак» победил «Ростов» (2:0), а «Динамо» — «Пари НН» (1:0).