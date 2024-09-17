«Зенит» — «Рубин»: Соболев и Чуни выйдут в стартовых составах

Появились стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».