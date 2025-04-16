«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Зенит» и «Ростов» встречаются в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в среду, 16 апреля, начинается в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сине-бело-голубых с ростовчанами. За ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
Первая игра команд состоялась в Ростове-на-Дону 12 марта и завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.
В финале пути РПЛ победитель этого противостояния сыграет с победителем пары ЦСКА и «Динамо» (первый матч — 2:1). Проигравший отправится во второй этап полуфинала пути регионов и встретится с «Локомотивом».