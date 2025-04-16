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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Зенит» и «Ростов» встретятся в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Ростов» встречаются в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в среду, 16 апреля, начинается в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сине-бело-голубых с ростовчанами. За ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Джонатан Альба.«Зенит» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Первая игра команд состоялась в Ростове-на-Дону 12 марта и завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

В финале пути РПЛ победитель этого противостояния сыграет с победителем пары ЦСКА и «Динамо» (первый матч — 2:1). Проигравший отправится во второй этап полуфинала пути регионов и встретится с «Локомотивом».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
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