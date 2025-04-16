«Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на ответный матч в Кубке России

Появились стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на ответный матч 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Флоренсио, Алип, Мимович, Горшков, Зделар, Ахметов, Соболев, Кассьерра, Педро Сантос.

«Ростов»: Ятимов, Сутормин, Вахания, Мелехин, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Голенков, Роналдо, Комличенко.

Первая полуфинальная игра команд состоялась 12 марта в Ростове-на-Дону и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.