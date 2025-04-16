«Зенит» — «Ростов»: ничья после первого тайма

Первый тайм ответного матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Ростовом» завершился ничьей — 0:0.

На 27-й минуте отличился нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев, однако его гол был отменен из-за офсайда.

Питерцы нанесли два удара в створ ворот соперника, на счету ростовчан четыре удара в створ ворот.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

Первый матч команд в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.