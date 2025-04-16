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Сегодня, 18:51

«Зенит» — «Ростов»: ничья после первого тайма

Алина Савинова
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Первый тайм ответного матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Ростовом» завершился ничьей — 0:0.

На 27-й минуте отличился нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев, однако его гол был отменен из-за офсайда.

Питерцы нанесли два удара в створ ворот соперника, на счету ростовчан четыре удара в створ ворот.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

Первый матч команд в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
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