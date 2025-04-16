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Карраскаль — о матче с ЦСКА: «Для меня нет какой-то особой принципиальности»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился ожиданиями от ответного матча против своего бывшего клуба ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Для меня в них нет какой-то особой принципиальности, потому что для меня все матчи особенные. Для меня каждый выход на поле — это особенное событие, и не важно, против кого мы играем. Конечно, здорово играть против ЦСКА, потому что это хорошая команда с отличными футболистами. Плюс, в играх с грандами тебе не нужна дополнительная мотивация», — цитирует футболиста пресс-служба «Динамо».

Первый матч между клубами завершился победой армейцев со счетом 2:1.

Ответная игра пройдет 16 апреля на «ВТБ Арене». Начало игры в 20.30 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 26-летнего колумбийца 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Хорхе Карраскаль
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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