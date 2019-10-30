«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в 1/4 финала Кубка России
«Зенит» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России разгромил «Томь» — 4:0. Голы на счету Игоря Смольникова, Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Олега Шатова.
В четвертьфинале «Зенит» сыграет с «Ахматом».
Олимп — Кубок России
1/8 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0)
Голы: Смольников, 13 (1:0). Сутормин, 56 (2:0). Ерохин, 66 (3:0). Шатов, 81 (4:0).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Осорио, Ракицкий (Прохин, 72), Жирков (Караваев, 57), Шатов, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Мак (Азмун, 75), Сутормин.
«Томь» (Томск): Сиукаев, Пенчиков, Шумских, Каккоев, Шурыгин, Сасин (Мануйлов, 62), Калинский, Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Казанков (Леонов, 84), Тлупов.
Предупреждение: Казанков, 40.
Судьи: Панин (Дмитров). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).
30 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».