«Зенит» поблагодарил фанатов за поддерку на финале Кубка

«Зенит» выразил благодарность фанатам команды за поддержку в финале Олимп-Кубка России против «Химок».

Игра проходит в эти минуты на стадионе в Екатеринбурге, счет к перерыву не открыт.

«Наш сектор. Спасибо за поддержку!» — говорится в официальном Twitter клуба.

Трансляция матча «Зенит» — «Химки»