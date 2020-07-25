«Зенит» поблагодарил фанатов за поддерку на финале Кубка
17:57
«Зенит» выразил благодарность фанатам команды за поддержку в финале Олимп-Кубка России против «Химок».
Игра проходит в эти минуты на стадионе в Екатеринбурге, счет к перерыву не открыт.
«Наш сектор. Спасибо за поддержку!» — говорится в официальном Twitter клуба.
Наш сектор. Спасибо за поддержку! #ЗенитХимки pic.twitter.com/JqJQO4WGbx— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 25, 2020
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