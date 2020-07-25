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«Зенит» поблагодарил фанатов за поддерку на финале Кубка

17:57
Болельщики «Зенита» на стадионе «Екатеринбург Арена». Фото ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита» на стадионе «Екатеринбург Арена». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» выразил благодарность фанатам команды за поддержку в финале Олимп-Кубка России против «Химок».

Игра проходит в эти минуты на стадионе в Екатеринбурге, счет к перерыву не открыт.

«Наш сектор. Спасибо за поддержку!» — говорится в официальном Twitter клуба.

Трансляция матча «Зенит» — «Химки»

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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