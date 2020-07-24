«Зенит» отправился в Екатеринбург на финал Кубка России
14:20
Футболисты «Зенита» отправились в Екатеринбург на финал Кубка России против «Химок».
Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» 25 июля и начнется в 17:00 мск.
Петербург ?? Екатеринбург #ЗенитХимки pic.twitter.com/ObZysc9I8x— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 24, 2020
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