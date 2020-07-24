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«Зенит» отправился в Екатеринбург на финал Кубка России

14:20
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Футболисты «Зенита» отправились в Екатеринбург на финал Кубка России против «Химок».

Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» 25 июля и начнется в 17:00 мск.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




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