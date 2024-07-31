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Маслов — о победе над «Динамо»: «Рад забить гол. Спасибо за поддержку»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Маслов стал автором третьего гола красно-белых.

«Красно-белые, спасибо, всех с победой в дерби. Несмотря на счет, тяжелая игра была. Рады, что выиграли, рад забить гол. Спасибо за поддержку», — сказал Маслов на видео в соцсетях клуба.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Павел Маслов
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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