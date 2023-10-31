Защитник «Спартака» Классен: «Нужно не сдаваться, работать и ждать шанса»

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о своих голах в ворота «Пари НН» в двух кубковых матчах.

— Кейта Бальде после матча назвал тебя Роберто Карлосом.

— Еще Месси называли! Вообще, это теперь мой главный гол в карьере. Я в профессиональном футболе до этого редко забивал. Была только пара мячей за «Мюнхен 1860». Кстати, тоже с правой ноги. Хотя я левша, — приводит пресс-служба красно-белых слова футболиста.

— После гола у вас было совместное празднование с Игнатовым, вы прикладывали пальцы к голове. Ты сказал, что так вы подчеркнули важность ментальности. Что именно это значит?

— Просто знак того, что важно перебарывать сложные моменты. Когда не все получается и редко играешь из-за высокой конкуренции. Нужно не сдаваться, работать, развиваться, ждать шанса. В этом плане очень многое зависит от головы.

Классен перешел в «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт с московской командой до июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 2 матча в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей, и 3 игры в FONBET Кубке России, где забил 2 гола.