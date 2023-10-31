Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:49

Группа «Зенита» в Кубке России: что решится сегодня

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

31 октября в Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут два последних матча группы С. «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет с «Ахматом». За что поборются команды в последнем туре?

«Зенит» уже пробился в ? финала Пути РПЛ, а «Крылья Советов» лишились шансов на выход из группы. Вторая путевка в четвертьфинал будет разыграна в Калининграде, причем «Ахмат» заполучит ее только в случае победы над «Балтикой» в основное время.

Группа С

Игры В ВП ПП П М О
1. Зенит 5 3 1 0 1 8-5 11
2. Балтика 5 3 0 0 2 8-6 9
3. Ахмат 5 2 0 1 2 9-8 7
4. Крылья Советов 5 1 0 0 4 5-11 3

31 октября. «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат».

&laquo;Зенит&raquo;. FONBET Кубок России: «Зенит» против «Крыльев», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 31 октября и 1 ноября
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Читайте также
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
FONBET Кубок России: «Зенит» против «Крыльев», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 6-го тура групп РПЛ
«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
«Балтика» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
Николаев — о назначении Опейкиной на матч Кубка России: «Скоро мы увидим ее и в РПЛ»
Буланов — главный арбитр матча «Спартак» — «Краснодар» и другие назначения в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET Кубок России: «Зенит» против «Крыльев», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 6-го тура групп РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости