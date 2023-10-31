Группа «Зенита» в Кубке России: что решится сегодня

31 октября в Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут два последних матча группы С. «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет с «Ахматом». За что поборются команды в последнем туре?

«Зенит» уже пробился в ? финала Пути РПЛ, а «Крылья Советов» лишились шансов на выход из группы. Вторая путевка в четвертьфинал будет разыграна в Калининграде, причем «Ахмат» заполучит ее только в случае победы над «Балтикой» в основное время.

Группа С

Игры В ВП ПП П М О 1. Зенит 5 3 1 0 1 8-5 11 2. Балтика 5 3 0 0 2 8-6 9 3. Ахмат 5 2 0 1 2 9-8 7 4. Крылья Советов 5 1 0 0 4 5-11 3

31 октября. «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат».