Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:37

Защитник «Локомотива» Монтес сравнил РПЛ с чемпионатом Испании

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (5:1).

27-летний мексиканец перешел в московский клуб в минувшее трансферное окно из испанской «Альмерии».

— Какие впечатления от первых матчей в России и можешь ли сравнить с Испанией?

— По поводу впечатлений — они сильные. Есть отличия от того, что я видел в Испании. Тут другой ритм, другие пространства, нужно время на адаптацию, чтобы войти в этот ритм.

— Как оценишь дебют?

— Рад, что сегодня выиграли, получилось забить гол — такое нечасто у защитников получается. Вот сегодня это удалось, смог помочь команде и порадовать болельщиков.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Александр Абустин

ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
Читайте также
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Галактионов заявил, что хорошо знаком с возможностями Севикяна
Монтес рассказал, что выбрал «Локомотив», так как хотел остаться в европейском футболе
«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые ведут в счете после первого тайма
«Пари НН» — «Ахмат»: Буланов правильно удалил Гоцука. Теперь судью отстранят от работы?
«Спартак» забил три гола «Крыльям Советов», «Локомотив» разгромил «Химки». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов в матче Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости