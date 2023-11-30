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Сегодня, 10:48

Шунин рассказал, что хотел бы стать таким же великим вратарем, как Яшин

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин хотел бы стать таким же великим вратарем, как Лев Яшин, но этого уже достичь почти невозможно.

«Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарем всех времен. Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей — да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарем. Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится. Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше», — приводит слова Шунина ТАСС.

Матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России стал для 36-летнего голкипера 358-м в составе московского клуба. На второй строчке находится Александр Маховиков (363), рекордсмен — Александр Новиков (395).

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. 2 встречи Шунин провел на ноль.

Источник: https://tass.ru/sport/19417653
Антон Шунин
Лев Яшин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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