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6 ноября, 23:47

Защитник «Ахмата» Адамов: «Семак сказал, что я очень сильный футболист»

Алексей Михайлов
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Защитник «Ахмата» Арсен Адамов, который выступает за грозненский клуб на правах аренды из «Зенита», рассказал о разговоре с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком во время матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой «Зенита» со счетом 3:0.

— Разговор с Семаком в перерыве? [Он] сказал, что я очень сильный футболист. Планирую ли в конце сезона вернуться в «Зенит»? Не знаю, посмотрим.

Адамов перешел в «Ахмат» в июне этого года на правах аренды до конца сезона-2024/25. 25-летний футболист провел 23 матча за грозненцев во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.

Арсен Адамов
Сергей Семак
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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