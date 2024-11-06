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Кассьерра о победе над «Ахматом»: «Хорошо, что забили три мяча»

Алексей Михайлов
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы прекрасно знали, что «Ахмат» — хорошая, крепкая команда, которая здорово прессингует и способна создать сложности. Понимали, что в домашней игре обязаны побеждать, и постараться сделать это крупно, чтобы создать задел перед игрой в Грозном. Самое важное, что победили. Минимальная цель на сегодня достигнута. Хорошо, что забили три мяча, не пропустили ни одного. Теперь нужно сосредоточиться на игре в чемпионате», — сказал форвард журналистам.

Ответный матч пройдет 27 ноября.

Матео Кассьерра
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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