Кассьерра о победе над «Ахматом»: «Хорошо, что забили три мяча»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы прекрасно знали, что «Ахмат» — хорошая, крепкая команда, которая здорово прессингует и способна создать сложности. Понимали, что в домашней игре обязаны побеждать, и постараться сделать это крупно, чтобы создать задел перед игрой в Грозном. Самое важное, что победили. Минимальная цель на сегодня достигнута. Хорошо, что забили три мяча, не пропустили ни одного. Теперь нужно сосредоточиться на игре в чемпионате», — сказал форвард журналистам.

Ответный матч пройдет 27 ноября.