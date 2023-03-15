Зарема высказалась об уровне судейства Кукуляка в матче «Зенита» и «Динамо»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии для «СЭ» одной фразой отреагировала на судейство в матче 1/4 Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, — 4:5 по пенальти).

«У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?» — сказала Салихова «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).