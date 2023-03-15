Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

15 марта, 23:38

Сазонов, почему «Динамо» не удалось забить во втором тайме против «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пенальти — 5:4).

— Почему не удалось забить во втором тайме?

— Это футбол. Сложно говорить, почему не удалось. Были моменты, где мы били, Грулев в штангу попал. У «Зенита» тоже хорошая оборона. Две хорошие команды встретились друг против друга. Считаю, что в серии пенальти мы уже показали, что сильнее.

— С какими чувствами переживали серию пенальти?

— Мы были спокойны. Поддерживали вратаря, потому что он все время близок к тому, чтобы спасти, но все время забивали. Мы ему сказали, что это его день, он может себя проявить. Как раз пять ударов подряд. В принципе вы и видели. Мы не подвели, вратарь нам помог. Огромное спасибо Лещуку. Считаю, заслуженно выиграли. Но жалко, что я не пробил. Тоже хотел забить. Следующим должен был быть либо я, либо Скопинцев. Мы еще не решили, потому что были готовы, что «Зенит» промажет. Ну и промазали.

— Что можете сказать о пенальти Гагнидзе, не екнуло сердце?

— Прекрасно знаю грузинский менталитет. У самого такое хладнокровие и спокойствие. Он нам заранее сказал, что будет так бить.

— Вы бы с таким менталитетом тоже бы так били?

— Я нет. Я центральный защитник. Порвал бы сетку ворот с вратарем. Васюте привет.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Саба Сазонов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Бушманов: «Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде»
Зарема высказалась об уровне судейства Кукуляка в матче «Зенита» и «Динамо»
Жеребьевка Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 17 марта
Сазонов — о победе над «Зенитом»: «Приятно выиграть на этом стадионе»
Дуглас Сантос: «К сожалению, в футболе такое происходит. Тяжело начинать игру, пропустив на первой минуте»
Кукуляк чудом не испортил яркую победу «Динамо». Из-за такого судейства стыдно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жеребьевка Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 17 марта

Зарема высказалась об уровне судейства Кукуляка в матче «Зенита» и «Динамо»
Новости
RSS RSS
Все новости