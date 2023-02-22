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Сегодня, 22:11

Зарема Салихова сравнила Пруцева с Гарри Поттером

Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу команды над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Единственный гол в игре забил полузащитник Данил Пруцев.

«Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия. Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем», — сказала «СЭ» Салихова.

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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