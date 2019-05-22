Юрий Семин - о победе в Кубке России: "Это праздник не только для нас, но и для болельщиков"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал для "СЭ" победу железнодорожников в финале Олимп-Кубка России над "Уралом" (1:0).

- У вас очень много титулов за карьеру. Какое занимает этот Кубок? - вопрос Семину.

- Это новый трофей, трофей, который очень важен для клуба, для болельщиков. Посмотрите, сколько наших друзей приехало в Самару! Такая громадная поддержка! Это праздник не только для нас, но и для наших друзей и болельщиков. Самое важное, что игроки чувствуют взаимоотношения с фанатами, выкладываются ради них. Вот, завоевали новый трофей, - сказал Семин.

- Послаблений в связи с победой не будет? Все-таки, впереди последний тур и борьба за прямую путевку в ЛЧ.

- Мы идем от игры к игре, у нас сложный календарь, много травмированных. У нас есть футболисты, для которых пришло время себя показать.

- Сильно ли "Локомотив" изменится в межсезонье?

- Никто не знает. (Вячеслав Короткин)