Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Балтики» в 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что ни одна из команд не хотела проигрывать. Также он объяснил, почему была произведена большая ротация состава.

— Была хорошая игра, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю «Балтику» с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело.

— Почему не было Крыховяка и как оцените игру Рыбуса?

— У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с «Зенитом». Не имели права рисковать — у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбус сыграл достаточно неплохо.

— Сегодня в составе было много молодых. Не кажется, что они растерялись под давлением трибун?

— Нет, они не растерялись. Это хороший тест — куда идти и как расти дальше. Первая лига — сложный турнир, а многие из молодых пока играли только во второй. И для них, и для нас сегодняшний матч — хорошая информация.

— Как оцените игру Титкова?

— Оценивать будем на базе в тренеской комнате. Пока могу сказать, что раз не прошли дальше, то оценка не положительная.

— В одном из эпизодов вы получили желтую карточку. Чем были недовольны?

— Шел хороший игровой момент, а судья свистнул. Этим и был недоволен.