Вратарь «Зенита» Иван поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в Кубке России

Бразильский вратарь «Зенита» Иван прокомментировал победу над «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче шестого тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России

«Эмоции очень сильные. Мне хотелось выразить их и во время матча, и во время серии пенальти. Но я не мог, потому что думал постоянно об игре, я разделяю эмоции с командой, потому что это общая победа. Когда я упал на колени, это был момент благодарности богу. Для меня была мечта играть в «Зените» и попасть сюда. Роль вратаря — не такая заметная, но она важная», — сказал Иван.

Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф турнира.