Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:34

Кузьмичев – о победе «Спартака» над «Крыльями»: «До выхода Зорина и после были две абсолютно разные команды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал игру полузащитника красно-белых Даниила Зорина в матче против «Крыльев Советов» (3:0) во 2-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

20-летний хавбек вышел на замену во втором тайме, забил гол и сделал результативную передачу.

«Что касается самого матча, до выхода Зорина и после были две абсолютно разные команды. Я бы отметил его — он смог наладить необходимую остроту в позиционной атаке «Спартака».

Понятно, что Барко сейчас выделяется. Но мне очень хочется, чтобы Зорин почувствовал уверенность и создавал такие моменты не эпизодически, а на постоянной основе. Тогда он сможет выходить на замену и освежать игру, а в будущем почему бы не увидеть их с Барко одновременно на поле?» — приводит слова Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне на счету Зорина 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 3 матчах во всех турнирах.

Источник: Metaratings
Владимир Кузьмичев
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
1
Читайте также
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Прибавляем от матча к матчу и становимся лучше»
Новости
RSS RSS
Все новости