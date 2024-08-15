Кузьмичев – о победе «Спартака» над «Крыльями»: «До выхода Зорина и после были две абсолютно разные команды»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал игру полузащитника красно-белых Даниила Зорина в матче против «Крыльев Советов» (3:0) во 2-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

20-летний хавбек вышел на замену во втором тайме, забил гол и сделал результативную передачу.

«Что касается самого матча, до выхода Зорина и после были две абсолютно разные команды. Я бы отметил его — он смог наладить необходимую остроту в позиционной атаке «Спартака».

Понятно, что Барко сейчас выделяется. Но мне очень хочется, чтобы Зорин почувствовал уверенность и создавал такие моменты не эпизодически, а на постоянной основе. Тогда он сможет выходить на замену и освежать игру, а в будущем почему бы не увидеть их с Барко одновременно на поле?» — приводит слова Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне на счету Зорина 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 3 матчах во всех турнирах.