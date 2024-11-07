Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:00

Кафанов — о сейве Ятимова: «Перед пенальти он несколько раз подходил к Барко»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» объяснил, как его подопечному Рустаму Ятимову удалось отразить удар полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко с пенальти в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

— Можете объяснить с вратарской точки зрения, как Ятимову удалось совершить такое спасение?

— Интуиция подсказала Рустаму, куда будет нанесен удар. Вратарь обладает очень хорошими физическими данными. При росте 195 см он резкий, взрывной, прыгучий. Если Ятимов угадывает направление, может достать мяч, даже если тот летит в самый угол.

— Удар у Барко получился добротным, но все-таки не идеальным?

— Мяч летел в самый угол. Вратарю было непросто.

— А что вам сказал сам Рустам после игры по поводу этого пенальти? Он только за счет интуиции угадал, куда пробьет спартаковец?

— Не могу раскрывать все секреты и все нюансы, которые мы используем при подготовке к пенальти. Нам еще дальше играть. Пусть это останется при нас.

— Барко до матча с «Ростовом» реализовал в этом сезоне пять пенальти из пяти. Причем он чередовал удары в разные углы. Значит, у вас не было уверенности, как именно он пробьет в этот раз?

— Все-таки кое-какие секреты я вам раскрою. Если заметили, непосредственно перед пенальти Ятимов несколько раз подходил к Барко, с ним разговаривал. Его задача состояла в том, чтобы заставить аргентинца пробить туда, куда нам было нужно. Ему это удалось.

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Рустам Ятимов. «Ему надо по земле ходить!» Кафанов — о вратаре «Ростова», который отбил удар Барко с пенальти

— А как можно словами вынудить соперника пробить в определенный угол?

— Вы уж дальше не расспрашивайте, пожалуйста. Это уже, как говорится, внутренняя кухня.

— А вы со скамейки по разбегу Барко могли понять, куда именно он направит мяч?

— Вообще не смотрел, когда Барко бил.

Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
Эсекьель Барко
Читайте также
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Bloomberg рассказало о возможных последствиях прекращения помощи США Украине
Пассажирка застрявшего в Японии лайнера рассказала о ситуации на борту
Запад приучает Зеленского к мысли о поражении. И вот почему
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Популярное видео
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Ему надо по земле ходить!» Кафанов — о вратаре «Ростова», который отбил удар Барко с пенальти
Карраскаль, Фернандес и Скопинцев получили травмы в кубковом матче с «Локомотивом»
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: видеообзор матча Кубка России
Защитник «Ахмата» Адамов: «Семак сказал, что я очень сильный футболист»
Кассьерра о победе над «Ахматом»: «Хорошо, что забили три мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Меньщиков: «Постараемся дать бой «Краснодару» и надеемся на удачу»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости