Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:22

Гафин — о болельщиках «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы активная поддержка была более масштабная и слышная»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о поддержке с трибун в матче с «Локомотивом» в Кубке России (1:2).

«Во-первых, хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые пришли на игру. Большое им спасибо за поддержку. Во-вторых, да, действительно хотелось бы, чтобы активная поддержка была более масштабная и слышная. К этому надо стремиться. Мы стараемся сделать так, чтобы на нашей трибуне было все больше и больше активных болельщиков. Но, как вы знаете, в связи с тем, что была введена карта болельщика, какая-то часть из них до сих бойкотирует игры. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы активная поддержка была лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках чемпионата России 9 ноября. Бело-голубые на своем поле примут «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Популярное видео
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Ему надо по земле ходить!» Кафанов — о вратаре «Ростова», который отбил удар Барко с пенальти
Кафанов — о сейве Ятимова: «Перед пенальти он несколько раз подходил к Барко»
Карраскаль, Фернандес и Скопинцев получили травмы в кубковом матче с «Локомотивом»
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: видеообзор матча Кубка России
Защитник «Ахмата» Адамов: «Семак сказал, что я очень сильный футболист»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафанов — о сейве Ятимова: «Перед пенальти он несколько раз подходил к Барко»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости