Меньщиков: «Постараемся дать бой «Краснодару» и надеемся на удачу»

Главный тренер футбольного клуба «Тюмень» Игорь Меньщиков поделился мнением о предстоящем матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Нам попался соперник, который имеет серию из одиннадцати побед подряд в РПЛ. Я думаю, что в Тюмени будет ротация, основной состав «Краснодара» не сыграет. Особый настрой на этот матч? Не разделяем матчи, будем настраиваться на положительный результат. Ждем, что в этом матче будет много болельщиков, что зрители нас поддержат и увидят настоящий кубковый матч. Постараемся дать бой и надеемся на удачу», — сообщил Меньщиков Metaratings.ru.

По результатам жеребьевки, прошедшей 1 ноября, «Тюмень» проведет домашний матч против команды «Краснодар» в рамках FONBET Кубка России. Игра состоится 26 ноября.