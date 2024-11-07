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Меньщиков: «Постараемся дать бой «Краснодару» и надеемся на удачу»

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Главный тренер футбольного клуба «Тюмень» Игорь Меньщиков поделился мнением о предстоящем матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Нам попался соперник, который имеет серию из одиннадцати побед подряд в РПЛ. Я думаю, что в Тюмени будет ротация, основной состав «Краснодара» не сыграет. Особый настрой на этот матч? Не разделяем матчи, будем настраиваться на положительный результат. Ждем, что в этом матче будет много болельщиков, что зрители нас поддержат и увидят настоящий кубковый матч. Постараемся дать бой и надеемся на удачу», — сообщил Меньщиков Metaratings.ru.

По результатам жеребьевки, прошедшей 1 ноября, «Тюмень» проведет домашний матч против команды «Краснодар» в рамках FONBET Кубка России. Игра состоится 26 ноября.

Источник: Metaratings.ru
ФК Краснодар
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