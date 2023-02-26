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Сегодня, 01:17

Вендел отреагировал на брошенный в него банан

Сергей Разин
корреспондент
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Вендел.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на брошенный в него банан во время матча 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

В своих соцсетях 25-летний бразилец опубликовал видео с инцидентом, подписав его «Fogo Neles», что означает «выжечь расизм».

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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