Вендел отреагировал на брошенный в него банан

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на брошенный в него банан во время матча 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

В своих соцсетях 25-летний бразилец опубликовал видео с инцидентом, подписав его «Fogo Neles», что означает «выжечь расизм».

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.