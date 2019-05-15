Василий Кикнадзе: "Локомотиву" сегодня повезло, что ВАР работал. Семин был прав, когда настаивал на его введении"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после второго полуфинального матча Кубка России с "Ростовом" (2:0) прокомментировал для "СЭ" работу систему ВАР, которая в России пока используется только в кубковых встречах.

- Получилась победа на классе?

- Я бы не разбирал, на чем основана победа. Понятно, что третий раз встречаемся с одной и той же командой за полтора месяца. Сильный состав, хорошо сыграли ребята. В сложной ситуации, давайте посчитаем – Фарфана нет, Баринова нет, еще кто-то отсутствует из основных. И в этой ситуации ребята все равно выходят и демонстрируют хорошую игру. Не только по счету, не потому что передавили, сыграли хорошо.

- Как вам система ВАР? Футболу не мешает?

- Я могу сказать, нам сегодня повезло, что ВАР работал. Вот сейчас мы посмотрели повтор, все было на тоненького совсем, только через ВАР и можно было разобраться. В ином случае совершенно другая игра могла бы быть. Юрий Палыч был очень прав, когда настаивал на введении ВАРа. Один раз нам с этой системой не повезло, а сегодня помог. (Арман Мкртчян)