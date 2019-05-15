Василий Кикнадзе: "Как можно расставаться с таким нападающим, как Смолов?"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после второго полуфинального матча Кубка России с "Ростовом" (2:0), в котором его команда оформила выход в финал, прокомментировал "СЭ" слухи о том, что нападающий Федор Смолов летом перейдет в зарубежный клуб.

29-летний Смолов во встрече с "Ростовом" забил второй мяч железнодорожников. Первый гол в активе Рифата Жемалетдинова.

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны немецкой "Фортуны".

- Вы рады за Смолова, Жемалетдинова, которым явно не хватает голов?

- Я бы так не говорил, что не хватает голов. Очень рад за Жемалетдинова. А для Смолова - это работа, он сегодня с ней справился. То, что Рифат забил, он молодец. В последних пяти-шести матчах он чувствует себя уверенно, приносит пользу команде. А каков его сегодняшний прекраснейший, красивейший гол? Рукой просто взял и положил в "девятину". Классический гол.

Конечно, это для Жемалетдинова лишний стимул. Гол придаст ему уверенность в своих силах. Рифат подтверждает свое право на место в команде.

Результат матча с "Ростовом" для нас положительный не только по счету, но и исходя из того, что в сложной ситуации ребята, тренерский штаб находят дополнительные ресурсы. И этих ресурсов хватает для того, чтобы побеждать. У нас впереди тяжелые игры. Первый шажочек сделан, теперь ждем 19-го числа (матч 29-го тура РПЛ против "Урала" - Прим. "СЭ").

- Есть вероятность, что Смолов летом покинет команду?

- (усмехается). Как только мы какой-нибудь контракт заключим, сразу о нем сообщим. А до этих пор…. Ну это же кухня. Есть вероятность или нет. Ну как можно с таким нападающим расставаться? Посмотрите, как он играет. А там посмотрим. Жизнь покажет. Окно открывается. Мы работаем, ведем разные переговоры по разным игрокам, как на приход, так и на дальнейшее продолжение карьеры футболистов в других командах.

- Есть интерес к Смолову?

- Как только что-то будет сделано, сообщим. (Арман Мкртчян)