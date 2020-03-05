Валерий Кечинов: «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал»
Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые заслуженно вышли в полуфинал Кубка России. В среду они обыграли ЦСКА в московском дерби (3:2).
— Как правило, игры между «Спартаком» и ЦСКА проходят при серьезном накале страстей, и эта встреча не стала исключением, — цитируют «Известия» Кечинова. — Команды подарили настоящее зрелище. Считаю, что «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал. А что касается Ларссона, то он нередко забивает важные голы. Стоит вспомнить тот же матч с «Локомотивом» (3:0). Джордан становится талисманом команды, который приходит на помощь в сложный момент
Дополнительная информация:
https://iz.ru/983421/sevastian-terletckii/larsson-naiavu-kak-shvedskii-forvard-prines-spartaku-pobedu-v-derbi
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