Валерий Кечинов: «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые заслуженно вышли в полуфинал Кубка России. В среду они обыграли ЦСКА в московском дерби (3:2).

— Как правило, игры между «Спартаком» и ЦСКА проходят при серьезном накале страстей, и эта встреча не стала исключением, — цитируют «Известия» Кечинова. — Команды подарили настоящее зрелище. Считаю, что «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал. А что касается Ларссона, то он нередко забивает важные голы. Стоит вспомнить тот же матч с «Локомотивом» (3:0). Джордан становится талисманом команды, который приходит на помощь в сложный момент