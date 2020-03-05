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Валерий Кечинов: «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал»

05:06
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые заслуженно вышли в полуфинал Кубка России. В среду они обыграли ЦСКА в московском дерби (3:2).

— Как правило, игры между «Спартаком» и ЦСКА проходят при серьезном накале страстей, и эта встреча не стала исключением, — цитируют «Известия» Кечинова. — Команды подарили настоящее зрелище. Считаю, что «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал. А что касается Ларссона, то он нередко забивает важные голы. Стоит вспомнить тот же матч с «Локомотивом» (3:0). Джордан становится талисманом команды, который приходит на помощь в сложный момент

 

Дополнительная информация:

https://iz.ru/983421/sevastian-terletckii/larsson-naiavu-kak-shvedskii-forvard-prines-spartaku-pobedu-v-derbi

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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