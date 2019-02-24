21:54 | Футбол — Олимп - Кубок России

Валерий Карпин: "В следующих матчах руководить "Ростовом" от бровки будет Осинов"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с "Краснодаром" (1:0), что в ближайших турах на скамейке его заменит Михаил Осинов.

– Ближайшие три тура чемпионата вы не сможете быть у бровки из-за дисквалификации. Кто вас заменит?

– Михаил Святославович (Осинов) будет осуществлять руководство у поля.

– И вы будет поддерживать связь?

– Так запрещено же.

– Ну может как-нибудь?

– Ну как-то будем выкручиваться.

– Кстати, чем объясняется ротация Осинова с Масловым на постах помощника главного и тренер дубля?

– Михаил хотел набираться опыта – если есть где набираться. Александр хотел работать главным тренером. (Юрий Плохотниченко)

Краснодар - Ростов

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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