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Сегодня, 18:37

В суперфинале FONBET Кубка России в центре поля в начале шоу будет выставлен гигантский трофей

Алина Савинова
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РФС в предматчевом шоу суперфинала FONBET Кубка России повторит трюк организаторов ЧМ-2022 в Катаре, сообщает «РБ Спорт».

В Катаре перед играми в центре поля выставлялся гигантский макет Кубка мира. По информации источника, такой же вариант используют и организаторы Кубка России. Отмечается, что трофей будет 10 метров в высоту. Также Российский футбольный союз намерен перед суперфиналом выставить такие гигантские трофеи в популярных локациях и парках столицы.

В суперфинале Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что РФС готов предоставить всем клубам-участникам Кубка по 200 билетов на суперфинал турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-finale-kubka-rossii-v-tsentre-polya-v-nachale-shou-budet-vy-stavlen-gigantskij-trofej/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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