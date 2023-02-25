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Сегодня, 16:33

«Волга» — «Зенит»: в пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 70-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Волга» Ул — «Зенит» (0:3) после подачи Дугласа Сантоса в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с левой рукой Чингиза Магомадова, однако пенальти назначен не был.

Судья Алексей Сухой сказал, что нужно продолжать игру. Возможно, он решил, что рука находилась в естественном положении.

Есть основания не согласиться с арбитром: рука футболиста «Волги» была отставлена в сторону, у него было время подстроиться и избежать контакта с мячом. Значит, следовало наказать Магомадова 11-метровым ударом.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит

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Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
3
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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