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Сегодня, 16:50

В РФС заявили о повышении посещаемости матчей Кубка России

Руслан Минаев
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова заявила, что матчи FONBET Кубка России в прошлом сезоне посетили более одного миллиона человек.

«Средняя посещаемость — 12 тысяч человек, что равно премьер-лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то ее нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растет, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча», — цитирует Сурикову ТАСС.

Источник: ТАСС
Кубок России
РФС
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