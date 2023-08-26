Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:14

В РФС рассказали, почему кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в FONBET Кубке России на берегу Баренцева моря

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин объяснил, почему кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в Пути регионов FONBET Кубке России в поселке Белокаменка Мурманской области.

«Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря — это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док. С учетом того, что РФС решит все логистические и организационные вопросы, которые по регламенту обычно лежат на клубах, а победитель по регламенту Кубка России получит еще 1,5 миллиона рублей, ни у кого из участников вопросов нет. А для парней из медиафутбола это вообще топ-история: я общался на эту тему со многими из них», — приводит слова Терешина «РБ Спорт».

Матч Кубка Росси между кировским «Динамо» и 2Drots состоится 4 сентября на берегу Баренцева моря.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
РФС
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Семак: «Надеюсь, что через два-три дня Эракович будет в строю»
Нигматуллин оценил систему проведения FONBET Кубка России
Медиафутболист Кутузов оценил выступление «Амкала» в FONBET Кубке России
Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на стадионе «Фишт»
2DROTS — в 1/64 финала Кубка России! Выбили «Муром» и впервые пробились в третью стадию турнира
Вратарь 2Drots совершил невероятное спасение в кубковом матче против «Мурома»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин оценил систему проведения FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости