В РФС рассказали, почему кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в FONBET Кубке России на берегу Баренцева моря

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин объяснил, почему кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в Пути регионов FONBET Кубке России в поселке Белокаменка Мурманской области.

«Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря — это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док. С учетом того, что РФС решит все логистические и организационные вопросы, которые по регламенту обычно лежат на клубах, а победитель по регламенту Кубка России получит еще 1,5 миллиона рублей, ни у кого из участников вопросов нет. А для парней из медиафутбола это вообще топ-история: я общался на эту тему со многими из них», — приводит слова Терешина «РБ Спорт».

Матч Кубка Росси между кировским «Динамо» и 2Drots состоится 4 сентября на берегу Баренцева моря.