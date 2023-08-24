Нигматуллин оценил систему проведения FONBET Кубка России

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает интересным нынешний формат FONBET Кубка страны.

«Кубок России сейчас — довольно интересный турнир. Сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков. Там есть возможность использовать и игроков скамейки. А вот по поводу медийных команд мне сказать нечего. Потому что есть футбол профессиональный, а есть любительский и медийный. Я за ним не слежу», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

Розыгрыш турнира в этом году, как и в прошлом, проходит по схеме с двойным выбыванием (double elimination). Однако в регламенте появилось одно изменение — теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча.