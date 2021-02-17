Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах 1/8 финала Бетсити Кубка России.

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР- Тихон Калугин; инспектор — Игорь Синер.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Французов.

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Алексей Матюнин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Локомотив» — «Тамбов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Владимир Енютин.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Николай Иванов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Тарас Безубяк.

«Уфа» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Алексей Тюмин.