В Москве задержали около 50 болельщиков «Спартака» за нарушение порядка

Полиция и Росгвардия задержали порядка 50 болельщиков «Спартака» в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В центре Москвы за нарушение общественного порядка задержаны порядка 50 фанатов «Спартака». Они выбегают на проезжую часть. Беспорядков как таковых нет», — сказал собеседник агентства.

В столичном главке МВД РФ агентству сообщили, что в пресс-службу информация о задержаниях не поступала.

В воскресенье «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.