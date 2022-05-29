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Сегодня, 22:06

В Москве задержали около 50 болельщиков «Спартака» за нарушение порядка

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака» в «Лужниках» после гола Квинси Промеса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полиция и Росгвардия задержали порядка 50 болельщиков «Спартака» в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В центре Москвы за нарушение общественного порядка задержаны порядка 50 фанатов «Спартака». Они выбегают на проезжую часть. Беспорядков как таковых нет», — сказал собеседник агентства.

В столичном главке МВД РФ агентству сообщили, что в пресс-службу информация о задержаниях не поступала.

В воскресенье «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/14764065
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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