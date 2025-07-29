Футбол
29 июля, 21:24

В «Динамо» назвали цель команды в Кубке России: «Выиграть трофей»

Дарик Агаларов

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о цели, которая стоит перед командой в FONBET Кубке России.

— Трансфер Сергеева потихоньку себя оправдывает?

— Мы все, болельщики «Динамо», именно этого от Сергеева и ожидаем. За Ваню остается порадоваться и пожелать, чтобы он продолжал в том же темпе поражать ворота соперников.

— Цель «Динамо» в Кубке России?

— Выиграть трофей, — сказал Гафин.

В понедельник, 29 июля, бело-голубые обыграли «Сочи» (3:2) в 1-м туре группового турнира. Во 2-м туре «Динамо» дома сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» примет на своем поле «Крылья Советов».

    Любая команда перед первым матчем нынешнего недо-кубка может уверенно сказануть - цель выиграть Кубок! После финального матча это сумеет произнести одна команда. И это будет не команда "Динамо" Москва.

    29.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Гафин, помолчи уже дурак. Трофейщик хренов. Все уже смеются над командой, а он все о трофеях. Лавров верно сказал про таких: дебил, бл**ь.

    29.07.2025

