В «Динамо» назвали цель команды в Кубке России: «Выиграть трофей»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о цели, которая стоит перед командой в FONBET Кубке России.

— Трансфер Сергеева потихоньку себя оправдывает?

— Мы все, болельщики «Динамо», именно этого от Сергеева и ожидаем. За Ваню остается порадоваться и пожелать, чтобы он продолжал в том же темпе поражать ворота соперников.

— Цель «Динамо» в Кубке России?

— Выиграть трофей, — сказал Гафин.

В понедельник, 29 июля, бело-голубые обыграли «Сочи» (3:2) в 1-м туре группового турнира. Во 2-м туре «Динамо» дома сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» примет на своем поле «Крылья Советов».

