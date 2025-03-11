«Урал» — «Рубин»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Урал» сыграет с «Рубином» в Кубке России 12 марта

«Урал» на своем поле примет «Рубин» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Урал» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В первом этапе 1/4 финала Пути регионов екатеринбургский клуб в серии пенальти обыграл «Химки» — 1:1 (4:3). В четвертьфинале Пути РПЛ казанская команда проиграла ЦСКА — 0:3.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

12 марта 2025, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео