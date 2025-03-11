«Акрон» — «Спартак»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Акрон» примет «Спартак» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025 года.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

12 марта 2025, 16:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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