«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России

Махачкалинское «Динамо» встретится с «Локомотивом» в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 11 марта. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Махачкале и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025 года.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

11 марта 2025, 19:00. Динамо (Махачкала)

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