«Локомотив» проиграл «Уралу» по пенальти и потерпел второе поражение подряд в Кубке России

«Урал» обыграл «Локомотив» дома в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти екатеринбуржцы одержали победу со счетом 4:2.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд в FONBET Кубке России, но продолжает лидировать в группе B с 7 очками. «Урал» вышел на третью строчку с 5 очками.

В следующем туре групповой стадии Кубка страны «Локомотив» встретится с «Ростовом» дома, а «Урал» сыграет на своем поле против «Рубина». Оба матча состоятся 3 октября.