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Сегодня, 17:03

ЦСКА по пенальти обыграл «Сочи» в FONBET Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кристиан Нобоа открыл счет в матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти.
Фото ФК «Сочи»
1/2

ЦСКА дома по пенальти обыграл «Сочи» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Первый гол в игре на 43-й минуте забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 78-й минуте счет сравнял игрок ЦСКА Иван Обляков.

В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА — 4:2. Вратарь армейцев Владислав Тороп отразил удары Артема Макарчука и Амира Батырева, голкипер сочинцев Никита Гойлов отбил удар Федора Чалова.

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.

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Кубок России. Группа A
20 сент, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Сочи
Источник: Таблица Кубка России
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